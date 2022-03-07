За 12 днів війни в Грузію виїхали близько 25 тисяч росіян. Про це повідомив грузинський міністр економіки Леван Давиташвілі.

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Зауважимо, через санкції на економіку Росії чекає катастрофа. Сотні компаній та світових брендів відмовилися працювати на території держави-агресорки. Водночас рубль та російські акції стрімко падають.

У партії Володимира Путіна "Єдина Росія" вже запропонували заборонити в'їзд для акторів та бізнесменів, які покинули країну. Зауважимо, серед них є Алла Пугачова, Максим Галкін, Земфіра, Рената Литвинова та інші.