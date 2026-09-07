От солидарности до нападок: почему симпатия поляков к украинцам снизилась почти вдвое, – Politico

В Польше за первую половину 2026 года полиция зарегистрировала 180 сообщений о преступлениях на этнической почве против украинцев, что на 30 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ситуация обостряется из-за активного использования антиукраинской риторики местными политиками в преддверии выборов.

Об этом сообщает издание Politico.

Какова ситуация с антиукраинскими настроениями в Польше?

Польские националистические и праворадикальные силы все активнее используют тему украинских беженцев в политической борьбе в преддверии парламентских выборов 2027 года. Представители правых партий связывают присутствие граждан Украины с социальными расходами и раздувают споры вокруг исторических конфликтов.

Особенно ощутимым это давление стало во время президентской кампании 2025 года, когда украинцев начали изображать как получателей незаслуженных льгот и бремя для польского бюджета. Дополнительным поводом для упреков стало решение Киева присвоить воинской части почетное наименование в честь Украинской повстанческой армии.

Праворадикальные деятели сразу же воспользовались ситуацией для усиления давления на общественное мнение. В частности, лидер партии "Конфедерация польской короны" Гжегож Браун заявил, что Украина якобы не является союзником Варшавы.

В подобном тоне высказываются и другие политики, пытаясь склонить избирателей на свою сторону. Представитель партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек призвал приостановить военную помощь Украине до тех пор, пока Киев не изменит свою историческую политику.

Посол Украины в Польше Василий Боднар подчеркнул, что украинская тема превратилась в инструмент внутренней политической борьбы. Он призвал польских деятелей и СМИ избегать острой риторики, которая может усугубить конфликт между народами.

Опросы фиксируют падение симпатий среди поляков

Ухудшение атмосферы уже повлияло на повседневную жизнь украинских граждан в Польше. Социологические исследования центра CBOS показывают, что доля поляков, симпатизирующих украинцам, снизилась с 51% в 2023 году до 29% в начале 2026 года.

В то же время 43% опрошенных граждан Польши открыто заявили о своей антипатии. Среди главных причин ухудшения отношения 45,4% респондентов называют исторические споры, а 36,4% указывают на социальные льготы.

Усиление напряженности приводит не только к бытовым конфликтам, но и к физическим нападениям. По данным газеты Rzeczpospolita, правоохранительные органы существенно увеличили количество расследований дел о преступлениях на почве ненависти.

С февраля по июнь 2026 года прокуратура направила в суд 283 таких дела, причем более чем в 80% случаев жертвами были украинцы. Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что нападающие чувствуют себя увереннее из-за ощущения политической поддержки, и призвал к решительной борьбе с насилием.

Напомним, из-за роста неприязни часть украинских семей вынуждена покидать Польшу или возвращаться домой. В то же время в разных городах страны фиксируются случаи физического насилия и оскорблений в адрес молодежи из-за общения на украинском языке.

В частности, ранее мы рассказывали о случаях нападений на украинских граждан в Радоме и Бидгоще, где инициаторы конфликтов оскорбляли детей и молодежь на этнической почве. По этим фактам польские правоохранительные органы возбудили ряд уголовных дел.