Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Смотрите также Усиливают меры безопасности: оккупанты готовятся к массированной атаке БпЛА на Крым

Что известно об акциях на территории России

В нескольких городах России активисты "Гражданской Силы" оставляли антипутинские листовки. Их распространяли от Ленинградской до Свердловской областей и в национальных российских республиках. Так сотни листовок с антивоенными призывами появились в Элисте, Костроме, Шлиссельбурге, Екатеринбурге, Суворове и десятках других городов.

Жители этих населенных пунктов откликнулись на предложения – более 20 человек вышли на связь с агентами "Атеш".

Партизан больше всего поддержали жители Тульской области и республики Калмыкия. Как сообщили агенты, эти люди открыто заявляют, что не поддерживают действия российской армии и готовы действовать, чтобы остановить военные преступления в Украине.

Каждая новая листовка – шаг к разрушению кремлевской диктатуры. Чем шире распространяется правда, тем быстрее мы сломаем систему насилия,

– говорится в заметке.

Партизаны распространяют призывы противодействовать военным преступлениям / Фото "Атеш"

Напомним, на днях агенты "Атеш" повредили релейный шкаф железной дороги возле Ясногорска, что в Тульской области России. Это затруднило движение оккупантов в направлении Курской области, куда и ведет дорога. Такая атака была спланирована заранее и успешно выполнена.