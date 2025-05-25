Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Оккупанты готовятся к атаке на Крым
Агенты "Атеш" провели разведку действующей базы ПВО в оккупированном Севастополе.
Было отмечено, что россияне проводят активные подготовительные работы и усиливают меры безопасности.
В частности, захватчики:
- перемещают мобильные огневые группы,
- проверяют технику,
- подвозят боекомплект.
Все это указывает на подготовку к ударам по военным объектам в Крыму, которых они явно опасаются на фоне последних массированных атак украинских БпЛА на территории России,
– говорится в сообщении.
В "Атеш" указали, что их агенты актуализировали информацию об этом военном объекте и передали ее представителям Сил обороны Украины.
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Как оккупанты готовятся к атаке дронов на Крым / Фото "Атеш"