Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение партизан.

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Агенты "Атеш" нарушили работу критически важных предприятий в Саратове

Движение "Атеш" снова вывели из строя трансформаторную подстанцию. На этот раз под их удар попала инфраструктура Саратова. После поджога подстанции нарушилась работа базовых станций сотовой связи. Агенты говорят, – последствия их диверсии являются серьезными.

По информации партизан, эти станции обеспечивали связь вблизи нефтеперерабатывающего завода "ГазПромМаш", завода "Пирогруп" и мобилизационного центра, где оккупанты координируют свои преступные действия.

Прекращение работы этих станций связи серьезно усложнит координацию действий противника, усложнит логистику и создаст дополнительные проблемы для оккупантов организации обороны,

– объяснили в "Атеш"

Партизанское движение в дальнейшем планирует уничтожать инфраструктуру, которая действует для войск России. Они обещают проводить такие операции "до полного освобождения украинской земли".

Горела трансформаторная подстанция в Саратове: видео

Ранее "Атеш" уже поджигал трансформаторные станции

В апреле агенты уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Кемерово. Тогда целью партизан была логистика с и до Кемеровского механического завода, где изготавливаются боеприпасы.

Также недавно "Атеш" поджег трансформаторный шкаф на железной дороге возле Станицы Луганской, в результате чего была нарушена логистика оккупационных войск.