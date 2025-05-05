Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення партизанів.

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Агенти "Атеш" порушили роботу критично важливих підприємств у Саратові

Рух "Атеш" знову вивели з ладу трансформаторну підстанцію. Цього разу під їхній удар потрапила інфраструктура Саратова. Після підпалу підстанції порушилася робота базових станцій стільникового зв'язку. Агенти говорять, – наслідки їхньої диверсії є серйозними.

За інформацією партизанів, ці станції забезпечували зв'язок поблизу нафтопереробного заводу "ГазПромМаш", заводу "Пірогруп" та мобілізаційного центру, де окупанти координують свої злочинні дії.

Припинення роботи цих станцій зв'язку серйозно ускладнить координацію дій противника, ускладнить логістику та створить додаткові проблеми для окупантів організації оборони,

– пояснили в "Атеш"

Партизанський рух надалі планує знищувати інфраструктуру, яка діє для військ Росії. Вони обіцяють проводити такі операції "до повного звільнення української землі".

Горіла трансформаторна підстанція в Саратові: відео

Раніше "Атеш" вже підпалював трансформаторні станції

У квітні агенти знищили трансформаторну шафу на залізниці біля Кемерово. Тоді ціллю партизанів була логістика з та до Кемеровського механічного заводу, де виготовляються боєприпаси.

Також нещодавно "Атеш" підпалив трансформаторну шафу на залізниці біля Станиці Луганської, внаслідок чого було порушено логістику окупаційних військ.