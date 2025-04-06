Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
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Агенты "Атэш" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Кемерова
Как указывается, эта дорога связывается с такими военными объектами, как Кемеровский механический завод – предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.
Партизаны провели диверсию в Кемеровской области / Фото "Атеш"
В результате действий агентов была нарушена логистика и задержаны поставки на военные заводы.
Наши действия в этом направлении носят системный характер и количество сбоев на железнодорожный транспорт по всей России будет только увеличиваться,
– говорится в сообщении.
"Атеш" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Кемерова: смотрите видео
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Напомним, в ГУР рассказывали, что в четверг, 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "тигр" российских оккупантов. Вследствие этого в составе захватчиков есть потери.
Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток". Потери врага составили по меньшей мере пять кадыровцев