Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Агенты "Атэш" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Кемерова

Как указывается, эта дорога связывается с такими военными объектами, как Кемеровский механический завод – предприятие по производству боеприпасов мелкого и среднего калибра.



Партизаны провели диверсию в Кемеровской области / Фото "Атеш"

В результате действий агентов была нарушена логистика и задержаны поставки на военные заводы.

Наши действия в этом направлении носят системный характер и количество сбоев на железнодорожный транспорт по всей России будет только увеличиваться,

– говорится в сообщении.

"Атеш" уничтожили трансформаторный шкаф на железной дороге возле Кемерова: смотрите видео

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Напомним, в ГУР рассказывали, что в четверг, 3 апреля, на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль "тигр" российских оккупантов. Вследствие этого в составе захватчиков есть потери.

Внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток". Потери врага составили по меньшей мере пять кадыровцев