Сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

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Как удар по заводу в Саранске ослабит Россию

Коваленко рассказал, что пораженное предприятие в Саранске является частью критической инфраструктуры, которая обеспечивает Россию собственными материалами для построения современных средств связи, в частности военного назначения.

Продукция этого завода активно используется в системах управления, связи и передачи данных, в частности – в развертывании защищенных каналов связи для армии России, управлении дронами,

– отметил глава ЦПИ.

В то же время военный эксперт, председатель Общественного совета при Одесской ОВА Сергей Братчук добавил, что поражение предприятия, которое занимается производством оптоволоконных систем, "ослабляет ключевые компоненты военной связи и управления, в том числе для оптоволоконных дронов"

В чем особенность дронов на оптоволокне

Главной причиной популярности оптоволокна на фронте является то, что его невозможно заглушить РЭБ-системами. Кроме того, физически перерезать оптоволоконный кабель непросто, однако, если он загибается или задевается за препятствия, это может привести к потере связи.

Украина активно развивает технологию оптоволокна для дронов не от хорошей жизни. По информации dev.ua, в этой сфере россияне сейчас имеют преимущество примерно на 3 – 4 месяца, и даже при равных темпах производства преодолеть этот разрыв будет непросто.

В то же время украинские военные разработчики ищут способ эффективной борьбы с вражескими дронами на оптоволокне. Однако быстрое решение этой задачи представляется сложным. Сейчас самой большой слабостью оптоволокна остается его хрупкость.