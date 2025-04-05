Повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника ЦПД Андрія Коваленка.

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Як удар по заводу в Саранську послабить Росію

Коваленко розповів, що уражене підприємство в Саранську є частиною критичної інфраструктури, яка забезпечує Росію власними матеріалами для побудови сучасних засобів зв’язку, зокрема військового призначення.

Продукція цього заводу активно використовується в системах управління, зв’язку та передачі даних, зокрема – у розгортанні захищених каналів зв’язку для армії Росії, управлінні дронами,

– зазначив очільник ЦПД.

Водночас військовий експерт, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук додав, що ураження підприємства, яке займається виробництвом оптоволоконних систем, "послаблює ключові компоненти військового зв'язку та управління, у тому числі для оптоволоконних дронів"

У чому особливість дронів на оптоволокні

Головною причиною популярності оптоволокна на фронті є те, що його неможливо заглушити РЕБ-системами. Крім того, фізично перерізати оптоволоконний кабель непросто, однак, якщо він загинається чи зачіпається за перешкоди, це може призвести до втрати зв’язку.

Україна активно розвиває технологію оптоволокна для дронів не від хорошого життя. За інформацією dev.ua, у цій сфері росіяни наразі мають перевагу приблизно на 3 – 4 місяці, і навіть за рівних темпів виробництва подолати цей розрив буде непросто.

Водночас українські військові розробники шукають спосіб ефективної боротьби з ворожими дронами на оптоволокні. Проте швидке вирішення цього завдання видається складним. Наразі найбільшою слабкістю оптоволокна залишається його крихкість.