Там виникла пожежа. Про це пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Під атакою дронів перебував завод "Промсинтез"
В російських пабліках вказується, що губернатор області Федорищев заявив, що дрони атакували промислове підприємство у Чапаєвську.
"Постраждалих немає. На місці працюють екстрені служби, зокрема фахівці МНС займаються гасінням займання", – написав Федорищев у своєму телеграмі.
За даними місцевих пабліків, атакувано завод "Промсинтез", який займається виробництвом вибухових речовин.
Його вже атакували в кінці березня, тоді відбулося займання покрівлі заводу.