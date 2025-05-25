Про це пише 24 Канал з посиланням на "Атеш".
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Окупанти готуються до атаки на Крим
Агенти "Атеш" провели розвідку діючої бази ППО в окупованому Севастополі.
Було відзначено, що росіяни проводять активні підготовчі роботи і посилюють заходи безпеки.
Зокрема, загарбники:
- переміщують мобільні вогневі групи,
- перевіряють техніку,
- підвозять боєкомплект.
Все це вказує на підготовку до ударів по військових об'єктах у Криму, яких вони явно побоюються на тлі останніх масованих атак українських БпЛА на території Росії,
– ідеться в повідомленні.
В "Атеш" вказали, що їхні агенти актуалізували інформацію про цей військовий об'єкт і передали її представникам Сил оборони України.
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Як окупанти готуються до атаки дронів на Крим / Фото "Атеш"