Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Атеш".

До теми Ключовий військовий об'єкт Росії в Астраханській області: агенти "Атеш" провели розвідку

Що відомо про можливу відставку Герасимова

Джерела "Атеш" з угруповання російських військ "Дніпро" повідомили, що начальник Генерального штабу збройних сил Росії Валєрій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу у Москві. Поки що це на рівні чуток, але інформація надійшла партизанам від кількох джерел.

У русі опору нагадали, що саме Герасимов – головний стратег вторгнення в Україну, незмінний начальник Генштабу ЗС РФ та особистий друг Путіна.

Формально ВЛЕ – стандартна процедура. Але якщо її проходить ключова постать російської військової машини, то це вже серйозний сигнал. Можливо, у верхівці командування готуються серйозні перестановки. Або система шукає спосіб "м'яко списати" тих, хто провалив наступ,

– зазначили партизани.

Агенти "Атешу" розповіли, що в офіцерській курилці штабу угруповання "Дніпро" обговорюють двох можливих кандидатів на посаду начальника Генштабу – командувача Повітрянодесантних військ, генерала Теплинського та командувача Центрального військового округу генерала Мордвічева.

"Наскільки це ґрунтується на реальних інсайдах – сказати складно. Можливо, це просто розмови в курилці, але люди з таким рівнем допуску рідко базікають без приводу", – резюмували в "Атеші".

До слова, 26 квітня Валєрій Герасимов доповів Путіну про нібито повне витіснення українських сил з Курської області. Генерал також визнав, що "звільняти" регіон допомагали північнокорейські солдати.