Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Що кажуть у "Атеш" про важливий об'єкт в Росії

Партизани провели розвідку Ашулуцького полігону, де проходить випробування ракетна зброя. Агент зміг максимально близько підібратися до радіолокаційної станції, зафіксувавши її розташування та активність

Ашулуцький полігон – стратегічно важливий об'єкт. Тут проходять підготовку ракетники, а також проводять випробування систем ППО та ударного озброєння,

– заявили в "Атеш".

Ашулуцький полігон: дивіться фото

У ході операції партизани зафіксували перебої мобільного зв'язку, За їх словами, це може вказувати на роботу засобів РЕБ або на технічні збої інфраструктури.

В "Атеш" зазначили, що партизани вже діють на території полігону, збираючи критично важливу інформацію про роботу об'єкта.

Раніше партизани повідомляли, що росіяни готують провокації на 9 травня. За їх словами, Росія прагне створити пропагандистську картинку, посилити репресії та дискредитувати всі рухи спротиву, зокрема і "Атеш".