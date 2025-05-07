Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что говорят в "Атеш" о важном объекте в России

Партизаны провели разведку Ашулукского полигона, где проходит испытания ракетное оружие. Агент смог максимально близко подобраться к радиолокационной станции, зафиксировав ее расположение и активность

Ашулукский полигон – стратегически важный объект. Здесь проходят подготовку ракетчики, а также проводят испытания систем ПВО и ударного вооружения,

– заявили в "Атеш".

Ашулукский полигон: смотрите фото

В ходе операции партизаны зафиксировали перебои мобильной связи, По их словам, это может указывать на работу средств РЭБ или на технические сбои инфраструктуры.

В "Атеш" отметили, что партизаны уже действуют на территории полигона, собирая критически важную информацию о работе объекта.

Ранее партизаны сообщали, что россияне готовят провокации на 9 мая. По их словам, Россия стремится создать пропагандистскую картинку, усилить репрессии и дискредитировать все движения сопротивления, в том числе и "Атеш".