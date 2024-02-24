Раніше Буданов висловився щодо ситуації на фронті. За його словами, росіяни не спроможні захопити всю територію Донецької і Луганської областей, утім, українського контрнаступу у 2024 році не буде.
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Хто може замінити Герасимова: думка Буданова
Герасимов має кілька особистих рис, серед яких важливе місце займає стратегічна витримка. Ви правильно згадали: багато разів він стояв майже за крок від звільнення. Можна сказати, вже був звільнений. Але завжди знаходив вихід із ситуації,
– пояснив головний розвідник України.
Глава ГУР констатував: зараз серед російського генералітету не бачить заміни Гєрасімову. Така живучість начальника російського генштабу пояснюється просто.
"Він один з небагатьох, хто може змусити інших генералів працювати. У цьому, на мій погляд, є вся його сила та незамінність", – висловився Кирило Буданов.
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Інші заяви Буданова в інтерв'ю
- Під час війни ГУР максимально збільшило свої бойові підрозділи. Найбільше людей з'явилося в бойових, оперативно-бойових підрозділах і в технічній розвідці. Значно підсилили і кіберрозвідників.
- Агентура під час війни не тільки здобуває інформацію, а й здійснює "спеціальні активні заходи". Якби не вона, Україна б не змогла підготуватися до повномасштабного вторгнення, адже самих даних радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки замало.
- Звісно, нам допомагають і західні партнери. Ми не все можемо охопити своєю технікою, тож дані про запуски ракет з не доступних Україні рубежів критично важливі. Така допомога є неоціненною.
- "Ми допомагаємо партизанським угрупованням, які діють на території РФ, підтримуємо їх, взаємодіємо з ними, інколи висловлюємо свої прохання або ставимо певні завдання. Але це не таке масове явище, як інколи здається", – підсумував Буданов.