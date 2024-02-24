Раніше Буданов висловився щодо ситуації на фронті. За його словами, росіяни не спроможні захопити всю територію Донецької і Луганської областей, утім, українського контрнаступу у 2024 році не буде.

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Хто може замінити Герасимова: думка Буданова

Герасимов має кілька особистих рис, серед яких важливе місце займає стратегічна витримка. Ви правильно згадали: багато разів він стояв майже за крок від звільнення. Можна сказати, вже був звільнений. Але завжди знаходив вихід із ситуації,

– пояснив головний розвідник України.

Глава ГУР констатував: зараз серед російського генералітету не бачить заміни Гєрасімову. Така живучість начальника російського генштабу пояснюється просто.

"Він один з небагатьох, хто може змусити інших генералів працювати. У цьому, на мій погляд, є вся його сила та незамінність", – висловився Кирило Буданов.

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