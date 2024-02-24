Ранее Буданов высказался относительно ситуации на фронте. По его словам, россияне не способны захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей, впрочем, украинского контрнаступления в 2024 году не будет.
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Кто может заменить Герасимова: мнение Буданова
Герасимов имеет несколько личностных черт, среди которых важное место занимает стратегическая выдержка. Вы правильно упомянули: много раз он стоял почти в шаге от увольнения. Можно сказать, уже был уволен. Но всегда находил выход из ситуации,
– объяснил главный разведчик Украины.
Глава ГУР констатировал: сейчас среди российского генералитета не видит замены Герасимову. Такая живучесть начальника российского генштаба объясняется просто.
"Он один из немногих, кто может заставить других генералов работать. В этом, на мой взгляд, есть вся его сила и незаменимость", – высказался Кирилл Буданов.
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Другие заявления Буданова в интервью
- Во время войны ГУР максимально увеличило свои боевые подразделения. Больше всего людей появилось в боевых, оперативно-боевых подразделениях и в технической разведке. Значительно усилили и киберразведчиков.
- Агентура во время войны не только добывает информацию, но и осуществляет "специальные активные мероприятия". Если бы не она, Украина бы не смогла подготовиться к полномасштабному вторжению, ведь одних данных радиоэлектронной, радиотехнической или киберразведки мало.
- Конечно, нам помогают и западные партнеры. Мы не все можем охватить своей техникой, поэтому данные о запусках ракет с недоступных Украине рубежей критически важны. Такая помощь является неоценимой.
- "Мы помогаем партизанским группировкам, которые действуют на территории РФ, поддерживаем их, взаимодействуем с ними, иногда высказываем свои просьбы или ставим определенные задачи. Но это не такое массовое явление, как иногда кажется", – подытожил Буданов.