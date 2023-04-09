В Петербурге появилось 8 апреля антивоенное граффити "Прости им, потому что они не знают, что делают". Фотографию граффити опубликовал в инстаграмме петербургский художник под ником vano_bogomaz, передает 24 Канал.
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Граффити уже зарисовали
"Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло", – написал он.
В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, изображенный с картины Диего Веласкеса, с обеих сторон от него стоят солдаты в униформе.
Граффити в Петербурге / Фото из сети
Граффити с распятым Иисусом и силовиками долго не продержалось в Санкт-Петербурге, на следующий же день его зарисовали.
Что осталось от граффити / Фото из сети
В Москве вербуют на фронт прямо у метро
- В Москве добровольцев вербуют на войну в Украине уже в метро. Для этого там разместили пункты агитации и записи желающих.
- Известно о таких пунктах есть около пяти станций метро. Там так называемые "волонтеры" службы отбора рассказывают о контрактах и раздают листовки с описанием "преимуществ" службы. Очевидно, о количестве погибших "волонтеры" не сообщают.
- Причем в этих агитационных пунктах уже собирают мобильные номера в желающих и отправляют их в недавно открытый пункт сбора на улице Яблочковой.
- Затем потенциальным военным звонят по телефону и отправляют их в этот центр сбора. Там они подают заявление, проходят медосмотр и оформляют документы.