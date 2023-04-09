В Петербурге появилось 8 апреля антивоенное граффити "Прости им, потому что они не знают, что делают". Фотографию граффити опубликовал в инстаграмме петербургский художник под ником vano_bogomaz, передает 24 Канал.

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Граффити уже зарисовали

"Прошло 2000 лет, а мы все не можем остановиться делать зло", – написал он.

В центре граффити изображен распятый Иисус Христос, изображенный с картины Диего Веласкеса, с обеих сторон от него стоят солдаты в униформе.



Граффити в Петербурге / Фото из сети

Граффити с распятым Иисусом и силовиками долго не продержалось в Санкт-Петербурге, на следующий же день его зарисовали.



Что осталось от граффити / Фото из сети

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