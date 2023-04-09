У Петербурзі з'явилось 8 квітня антивоєнне графіті "Прости їм, бо вони не знають, що роблять". Фотографію графіті опублікував в інстаграмі петербурзький художник під ніком vano_bogomaz, про це пише 24 Канал.
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Графіті вже замалювали
"Минуло 2000 років, а ми все не можемо зупинитися робити зло", – написав він.
У центрі графіті зображений розіп'ятий Ісус Христос, змальований з картини Дієго Веласкеса, з обох боків від нього стоять солдати в уніформі.
Графіті в Петербурзі / Фото з мережі
Графіті з розіп'ятим Ісусом та силовиками довго не протрималося у Санкт-Петербурзі, наступного ж дня його замалювали.
Що залишилося від графіті / Фото з мережі
У Москві вербують на фронт прямо у метро
- У Москві добровольців вербують на війну в Україні вже в метро. Для цього там розмістили пункти агітації та запису охочих.
- Відомо про такі пункти є біля щонайменше п'яти станцій метро. Там так звані "волонтери" служби відбору розповідають про контракти та роздають листівки з описом "переваг" служби. Очевидно, про кількість загиблих "волонтери" не повідомляють.
- Причому в цих агітаційних пунктах вже збирають мобільні номера в охочих та відправляють їх дані в нещодавно відкритий пункт збору на вулиці Яблочковій.
- Потім потенційним військовим телефонують та відправляють їх в цей центр збору. Там же вони подають заяву, проходять медогляд та оформляють документи.