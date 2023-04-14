Яценко в соцсетях похвастался, что флаг ему передал боец 3 ОШБр. Кроме того, на флаге вроде бы поставили свои подписи его собратья.

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Что говорят в бригаде

Командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук сделал официальное заявление о флаге Яценко.

От имени управления бригады официально заявляю: никаких решений относительно передачи флага со словами благодарности или каких-либо других благодарностей Антону Яценко бригада не принимала,

– заявил Кухарчук.

Внутреннее расследование уже было проведено. Удалось установить, что человека, передавшего флаг Яценко, уже перевели в другую воинскую часть. Даритель не является бойцом 3 ОШБр, а решение о передаче флага принял самостоятельно.

Кроме того, Кухарчук подчеркнул, что действия Яценко следует воспринимать как провокацию. Она направлена, чтобы дискредитировать 3 ОШБр.

Ярослав Железняк остроумно отреагировал по заявлению Яценко.

"Тендерная палата (2006) – > оценочные площадки (2018) – > тендеры в Умани (2019) – > кража на билетах в парк динозавров (2022) – > кража флага (2023). Еще немного и где-то в 2025 сделаем общественно безопасным человеком ", – заявил нардеп.

Железняк заметил: к тому времени Яценко, возможно, разве будет забирать безделушки из фонтанов.