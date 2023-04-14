Яценко у соцмережах похвалився, що прапор йому передав боєць 3 ОШБр. Окрім того, на прапорі начебто поставили свої підписи його побратими.

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Що кажуть у бригаді

Командир 2 штурмового батальйону 3 ОШБр Дмитро Кухарчук зробив офіційну заяву про прапор Яценка.

Від імені управління бригади офіційно заявляю: жодних рішень стосовно передачі прапору зі словами подяки чи будь-яких інших подяк Антону Яценко бригада не приймала,

– заявив Кухарчук.

Внутрішнє розслідування вже провели. Вдалося встановити, що людину, яка передала Яценку прапор, вже перевели до іншої військової частини. Дарувальник не є бійцем 3 ОШБр, а рішення про передачу прапора ухвалив самостійно.

Окрім того, Кухарчук наголосив, що дії Яценка потрібно сприймати як провокацію. Вона спрямована, аби дискредитувати 3 ОШБр.

Ярослав Железняк дотепно відреагував на заяву Яценка.

"Тендерна палата (2006) – > оцінні майданчики (2018) – > тендери в Умані (2019) – > крадіжка на квитках у парк динозаврів (2022) – > крадіжка прапору (2023). Ще трохи і десь у 2025 зробимо суспільно безпечною людиною", – заявив нардеп.

Железняк зауважив: до того часу Яценко, можливо, вже хіба забиратиме дрібнички з фонтанів.