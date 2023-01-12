Погиб 21-летний военный в боях возле села Андреевка Сватовского района Луганщины. Уходя в ВСУ, парень уверял отца, что тот им будет гордиться.

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Что известно о погибшем 21-летнем военном-железнодорожнике

21-летний Антон Кочергин вырос в семье железнодорожников:

его отец Иван Кочергин более 30 лет отдал локомотивному делу;

старший брат Иван работал помощником машиниста электротяга.

И сам Антон, по их примеру, в сентябре 2019 года пошел работать в Криворожское локомотивное депо Приднепровской железной дороги. Но менее чем через год – летом 2020 года – решил заключить контракт с Вооруженными Силами Украины.

Уезжая, сказал: "Папа, вы будете мною гордиться, я буду служить достойно!"

– вспомнили в компании.

Служил стойко и достойно, отдав самое ценное – жизнь

Обучение Антон Кочергин проходил в 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. С начала полномасштабного вторжения россиян военное подразделение Антона:

защищало наше государство по самым горячим направлениям – в Чугуеве и Купянске на Харьковщине;

потом – перебросили в Луганскую область.

Уже в августе 2022 года в Вооруженные Силы Украины мобилизовали и старшего брата Антона – Ивана. Семья уже беспокоилась о двух сыновьях.

К сожалению, в конце октября 2022 года Антон Кочергин перестал выходить на связь.

"Вскоре пришло сообщение, что 29 октября (2022 года – 24 Канал) вблизи села Андреевка Сватовского района Луганской области старший солдат, стрелок-снайпер Антон Кочергин, проявив стойкость и мужество, погиб в бою", – говорится в сообщении.

Что известно об Антоне Кочергине