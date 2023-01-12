Загинув 21-річний військовий у боях біля села Андріївка Сватівського району, що на Луганщині. Йшовши в ЗСУ, хлопець запевняв батька, що той ним пишатиметься.

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Що відомо про загиблого 21-річного військового-залізничника

21-річний Антон Кочергін виріс у родині залізничників:

його батько Іван Кочергін понад 30 років віддав локомотивній справі;

старший брат Іван працював помічником машиніста електротяга.

І сам Антон, за їхнім прикладом, у вересні 2019 року пішов працювати в Криворізьке локомотивне депо Придніпровської залізниці. Та менш ніж за рік – влітку 2020 року – вирішив укласти контракт зі Збройними Силами України.

Від'їжджаючи, сказав: "Тату, ви будете мною пишатися, я служитиму гідно!"

– пригадали в компанії.

Служив стійко та гідно, віддавши найцінніше – життя

Вишкіл Антон Кочергін проходив у 92 окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка. З початку повномасштабного вторгнення росіян військовий підрозділ Антона:

боронив нашу державу на найгарячіших напрямках – в Чугуєві та Куп'янську на Харківщині;

потім – перекинули на Луганщину.

Вже у серпні 2022 року в Збройні Сили України мобілізували й старшого брата Антона – Івана. Родина вже турбувалась про двох синів.

На жаль, наприкінці жовтня 2022 року Антон Кочергін перестав виходити на зв'язок.

"Невдовзі прийшло повідомлення, що 29 жовтня (2022 року – 24 Канал) поблизу села Андріївка Сватівського району Луганської області старший солдат, стрілець-снайпер Антон Кочергін, виявивши стійкість і мужність, загинув у бою", – мовиться в повідомленні.

Що відомо про Антона Кочергіна