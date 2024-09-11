Матитьягу (Антон) Самборский был приемным сыном главного раввина Украины Моше Асмана. Сиротой он стал в раннем возрасте.

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Воин пропал без вести в июле во время боев

Асман в конце августа сообщил, что его сын пропал без вести 24 июля 2024 года во время боев. Впоследствии семье официально сообщили о его гибели.

Завтра (12 сентября – 24 Канал) в Центральной синагоге состоится прощание с моим сыном Матитьягу (Антоном), который погиб на фронте, защищая Украину,

– написал главный раввин Украины в среду, 11 сентября.

В "Украинской правде" добавили, что семья Асмана усыновила Матитьягу в 2002 году в возрасте 11 лет. Мальчик Антон Самборский на тот момент уже был сиротой. Имя Матитьягу он, как рассказывал Асман, получил в честь героического лидера восстания Маккавеев против захватчиков более 2 веков назад. Эти события легли в основу праздника Хануки.

У павшего воина осталась жена и дочь, рожденная в мае 2024 года. Мужа мобилизовали через неделю после ее рождения.