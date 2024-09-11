Матітьягу (Антон) Самборський був прийомним сином головного рабина України Моше Асмана. Сиротою він став у ранньому віці.

Дивіться також Загинув Сергій Павліченко – майстер народних музичних інструментів

Воїн зник безвісти у липні під час боїв

Асман наприкінці серпня повідомив, що його син зник безвісти 24 липня 2024 року під час боїв. Згодом сім'ї офіційно повідомили про його загибель.

Завтра (12 вересня – 24 Канал) в Центральній синагозі відбудеться прощання з моїм сином Матітьягу (Антоном), який загинув на фронті, захищаючи Україну,

– написав головний рабин України у середу, 11 вересня.

В "Українській правді" додали, що сім'я Асмана всиновила Матітьягу у 2002 році у віці 11 років. Хлопчик Антон Самборський на той момент уже був сиротою. Ім'я Матітьягу він, як розповідав Асман, отримав на честь героїчного лідера повстання Маккавеїв проти загарбників понад 2 століття тому. Ці події лягли в основу свята Хануки.

У полеглого воїна залишилася дружина та донька, народжена у травні 2024 року. Чоловіка мобілізували через тиждень після її народження.