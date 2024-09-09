На загибель відомого майстра народних інструментів відреагували лідер гурту "Хорея Козацька" Тарас Компаніченко та режисер фільму “Довбуш” Олесь Санін.

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Під Покровськом загинув Сергій Павліченко

Так, Тарас Компаніченко у соцмережах повідомив про загибель свого друга.

Нема слів – біль і сум. Ми називали його в нашому колі старих друзів Грицько. Грицько Папуга – таке нове козацьке ймення дали йому друзі в часі відродження нашого щирого Вільного Козацтва. Щирий козак, справжній гайдамака, майстер музичних інструментів,

– йдеться у дописі бандуриста.

Режисер Олесь Санін теж зробив допис у Facebook. Він розповів, що саме Сергій Павліченко створив колісну ліру, яка звучала у фільмі "Довбуш".

А вчора…порвалася її (ліри – 24 Канал) співаниця. Вчора прийшла звістка, що поклав голову наш братчик за нашу свободу на фронті під Покровськом. Ти завжди був Воїном, завжди Лицарем. Вічна слава, тобі брате. Царства Небесного,

– написав режисер.

Відомо, що Павліченко створював такі інструменти, як бандури, кобзи, ліри та гуслі, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно вирушив на фронт.

Павліченко був братчиком Київського Кобзарського цеху та учасником історичного клубу "Чорні Запорожці".

Також він був активним учасником усіх Майданів і Революцій. У ніч з 18 на 19 лютого 2014 року був поранений під час протистояння з силовиками. Тричі поранений захисник був й під час відсічі російської агресії.

Павліченко був співавтором першого фільму про "Холодноярських гайдамаків-повстанців".

До слова, у ДТП загинув Ярослав Олійник "Локі", він був радником міністра з питань стратегічних галузей промисловості.