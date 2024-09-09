На гибель известного мастера народных инструментов отреагировали лидер группы "Хорея Козацкая" Тарас Компаниченко и режиссер фильма “Довбуш” Олесь Санин.

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Под Покровском погиб Сергей Павличенко

Так, Тарас Компаниченко в соцсетях сообщил о гибели своего друга.

Нет слов – боль и печаль. Мы называли его в нашем кругу старых друзей Грицько. Грицько Попугай – такое новое казацкое имя дали ему друзья во времени возрождения нашего искреннего Вольного Казачества. Искренний казак, настоящий гайдамака, мастер музыкальных инструментов,

– говорится в заметке бандуриста.

Режиссер Олесь Санин тоже сделал сообщение в Facebook. Он рассказал, что именно Сергей Павличенко создал колесную лиру, которая звучала в фильме "Довбуш".

А вчера ... порвалась ее (лиры – 24 Канал) певица. Вчера пришла весть, что положил голову наш братчик за нашу свободу на фронте под Покровском. Ты всегда был Воином, всегда Рыцарем. Вечная слава, тебе брат. Царства Небесного,

– написал режиссер.

Известно, что Павличенко создавал такие инструменты, как бандуры, кобзы, лиры и гусли, а после начала полномасштабного вторжения добровольно отправился на фронт.

Павличенко был братчиком Киевского Кобзарского цеха и участником исторического клуба "Черные Запорожцы".

Также он был активным участником всех Майданов и Революций. В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года был ранен во время противостояния с силовиками. Трижды ранен защитник был и во время отпора российской агрессии.

Павличенко был соавтором первого фильма о "Холодноярских гайдамаках-повстанцах".

К слову, в ДТП погиб Ярослав Олейник "Локи", он был советником министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.