Про загибель колеги повідомила заступниця міністра з питань стратегічних галузей Ганна Гвоздяр.

Дивіться також Репетитор, що підняв Укроборонпром: біографія Германа Сметаніна, який очолить Мінстратегпром

Загинув 28-річний урядовець і військовий

Увечері 8 вересня посадовиця зробила допис у Facebook. У ньому вона розповіла, що отримала трагічну звістку про те, що вночі Ярослав Олійник разом із дружиною Ніною потрапили у смертельне ДТП.

Ярослав був щирою та веселою людиною, що присвятила все своє – на жаль, дуже недовге – життя боротьбі з ворогом. Це велика втрата для всіх нас. Для мене Локі став першим колегою в Міністерстві, він багато чому навчив мене, а я – його,

– написала Гвоздяр.

На загибель "Локі" відреагував й ексміністр Олександр Камишін. Чиновник зауважив, що Олійник був одним із перших членів оновленої команди МінСтратегПрому. Він доєднався до міністерства минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів.

Трагічну звістку прокоментував й мер Тетієва Богдан Балагура. Він зазначив, що Ярослав Олійнику було лише 28 років, з яких 10 він провів на війні.

Немає слів, щоб описати цю трагедію, особливо усвідомлюючи, яку важливу роль Локі відігравав у роботі з безпілотниками та скільки він зробив для перемоги України….Він був щирою, справжньою, професійною та людяною людиною,

– пригадав міський голова.

Довідка: Ярослав Олійник з літа 2023 року займав посаду радника міністра з питань стратегічних галузей. Попрощатися з ним можна буде у вівторок о 12-й в Михайлівському соборі, Київ.