Про те, що Сметанін може очолити Мінстратегпром, повідомив сам Камишін. 24 Канал зібрав найважливішу інформацію про, ймовірно, майбутнього міністра.

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Від репетитора до голови "Укроборонпром": кар'єрний розвиток Германа Сметаніна

Герман Сметанін народився в 1992 році в місті Харків. Там він закінчив загальноосвітню школу № 49 та згодом здобув фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Юнак також підпрацьовував репетитором математики й фізики.

У 2014 році, коли Сметаніну було 22 роки, він почав працювати інженером у Харківському конструкторському бюро машинобудування. А пізніше став головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу, пишуть у BBC.

На додачу у 2019 році Сметанін отримав диплом магістра з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

І вже в січні 2020 року він потрапив на керівну посаду на танковому заводі імені Малишева, де став директором з виробництва. Вже через рік 28-річний Сметанін очолив стратегічно важливе оборонне підприємство "Харківський бронетанковий завод".

За час роботи Германа Сметаніна на цій посаді підприємство щорічно збільшувало товарний випуск продукції не менше ніж на 20% відносно аналогічних попередніх періодів минулих років. Також при ньому здійснили розробку, випробовування та випуск перших партій танків Т-64БВК (командирський), а також глибокої модернізацій танків Т-64 до виду Т-64БМ2.

В інтерв'ю "Урядовому кур'єру" в грудні 2021 року він розповідав, що у студентські роки мріяв стати інженером-конструктором в автомобілебудівній галузі. Однак сталося, що він почав будувати танки, про що зовсім не шкодує.

У квітні 2023 року Сметаніна перевели на посаду гендиректора заводу імені Малишева. Він пробув на посаді кілька місяців, але за цей час підприємство більш ніж у 3,3 раза збільшило обсяг виробництва товарної продукції та почало отримувати прибуток.

28 червня 2023 року він очолив "Укроборонпром". Експертна організація StateWatch позитивно сприйняла цю новину, оскільки Сметанін був саме "виробником". Він не мав ніяких родинних зв'язків, дотичних до політиків чи чиновників у цій сфері.

Також рік тому керівник профільної експертної організації StateWatch Гліб Каневський відзначав, що Сметанін зміг вдало налагодити ремонт і модернізацію бронетехніки ЗСУ на заводі в Харкові, коли місто страждало від щоденних обстрілів і активних бойових дій.

Відомі розробки інженера

Сам Сметанін кілька років тому розповідав, що на Львівському бронетанковому заводі він був провідним спеціалістом з розроблення українського бронеавтомобіля "Дозор-Б" і організовував проведення державного випробування цієї новинки.

Також він доклався до створення бронемашин "Зубр" і "Лев", а ще гусеничної пожежної машини на базі танка Т-72.

Моя мета, щоб Україна стала законодавцем у створенні бронетехніки, і вірю – вона цілком реалістична,

– казав Герман Сметанін 2 роки тому.

Як змінився "Укроборонпром" за рік головування Сметаніна

Загалом обсяги виробництва озброєнь та військової техніки "Укроборонпрому" за 2023 рік виросли вдвічі. За результатами першого кварталу 2024 року було досягнуто 50% зросту порівняно з першим кварталом попереднього року.

Згодом "Укроборонпром" посів 49 місце у рейтингу TOP 100 Defense Companies 2024, до якого входять провідні світові виробники озброєнь, і став лідером за зростанням виторгу від реалізації продукції військового призначення. Виторг від реалізації військової продукції у 2023 році проти 2022 року збільшився на 72%.

У липні 2024 року під час візиту до США Герман Сметанін відкрив перше закордонне представництво "Укроборонпрому" у Вашингтоні.