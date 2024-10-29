О гибели военного сообщила поэтесса и военнослужащая Оксана Рубаняк.

Смотрите также На фронте в бою с оккупантами погиб гребец сборной Украины Даниил Егоров

"Все пытаюсь подобрать слова. Но все слова неуместны. Добрый, искренний, простой и открытый. Веселый и жизнерадостный. Растишка...Спасибо, что был в моей жизни. За совместную службу за товарищество. Спасибо за тебя. Ты один из немногих, кого мне будет не хватать. Хотя я до сих пор не верю...", – неаписала Рубаняк.



Рубаняк вместе с Антоном Шевчуком / Фото из фейсбука Оксаны Рубаняк

Участник Майдана

В оперативном командовании "Север" тоже сообщили о потере отметив, что в 2013 году Антон Шевчук был активным участником Революции Достоинства. Мужчина присоединился к студенческим акциям еще в конце ноября.

До апреля 2014 года – Антон совмещал участие в протестах и обязанности врача во Львовской областной больнице.

Антон Шевчук считал, что имеет "мощные бунтарские гены", объясняя это убеждение своим происхождением. Он потомок украинцев, которые пережили пытки в сибирских лагерях, а также воинов Легиона Украинских Сечевых Стрельцов и Украинской Повстанческой Армии.

Свой позывной Антон получил благодаря своему крепкому телосложению еще во времена Революции Достоинства.

Приобщение к армии

"Растишка" пытался присоединиться к войску после начала вторжения России, в первую волну мобилизации он таки не попал. Но в мае 2014-го мужчина присоединился в ряды 25-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь". С августа того же года Антон Шевчук служил в районе Дебальцево. За время службы он спас много собратьев, возглавляя медицинскую роту 59-й бригады и эвакуационно-сортировочное отделение.

Во время первых 3 лет на фронте он дважды получал травмы, в частности имел тяжелое повреждение позвоночника. Каждый раз после восстановления он возвращался к собратьям.



Военный медик в армии с 2014 года / Фото из фейсбука Дениса Курты

Антон Шевчук имеет воинское звание "капитан медицинской службы". В марте 2024 года он отпраздновал свадьбу.

Кстати, бунтарский дух и чувство справедливости Шевчук продолжил демонстрировать и в армии. Он сообщил о проблеме некачественных турникетов в своем подразделении, когда проверял содержимое аптечек своей бригады. Как писало "Слідство. Инфо", впоследствии за это Шевчук получил строгий выговор от командования.