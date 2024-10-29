Про загибель військового повідомила поетка та військовослужбовиця Оксана Рубаняк.

Дивіться також На фронті в бою з окупантами загинув веслувальник збірної України Даниїл Єгоров

"Все намагаюся підібрати слова. Але всі слова недоречні. Добрий, щирий, простий і відкритий. Веселий і життєрадісний. Растішка…Дякую, що був у моєму житті. За спільну службу за товариство. Дякую за тебе. Ти один з небагатьох, кого мені не вистачатиме. Хоча я досі не вірю…", – неаписала Рубаняк.



Рубаняк разом із Антоном Шевчуком / Фото з фейсбуку Оксани Рубаняк

Учасник Майдану

В оперативному командуванні "Північ" теж повідомили про втрату зазначивши, що у 2013 році Антон Шевчук був активним учасником Революції Гідності. Чоловік приєднався до студентських акцій ще наприкінці листопада.

До квітня 2014 року – Антон поєднував участь у протестах та обов'язки лікаря у Львівській обласній лікарні.

Антон Шевчук вважав, що має "потужні бунтарські гени", пояснюючи це переконання своїм походженням. Він нащадок українців, які пережили тортури в сибірських таборах, а також вояків Легіону Українських Січових Стрільців та Української Повстанської Армії.

Свій позивний Антон отримав завдяки своїй кремезній статурі ще за часів Революції Гідності.

Долучення до війська

"Растішка" намагався доєднатись до війська після початку вторгнення Росії, у першу хвилю мобілізації він таки не потрапив. Та у травні 2014-го чоловік долучився до лав 25-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь". Із серпня того ж року Антон Шевчук служив у районі Дебальцевого. За час служби він врятував багато побратимів, очолюючи медичну роту 59-ї бригади та евакуаційно-сортувальне відділення.

Під час перших 3 років на фронті він двічі отримував травми, зокрема мав важке ушкодження хребта. Щоразу після відновлення він повертався до побратимів.



Військовий медик у війську з 2014 року / Фото з фейсбуку Дениса Курти

Антон Шевчук має військове звання "капітан медичної служби". У березні 2024 року він відсвяткував весілля.

До речі, бунтарський дух та відчуття справедливості Шевчук продовжив демонструвати і у війську. Він повідомив про проблему неякісних турнікетів у своєму підрозділі, коли перевіряв вміст аптечок своєї бригади. Як писало "Слідство. Інфо", згодом за це Шевчук отримав сувору догану від командування.