Суд взял под стражу Антона Желепу – участника кровавого ДТП под Козином
Суд в Киеве рассмотрел вопрос о мере пресечения для Антона Желепы. Его обвиняют в пьяном вождении авто, что привело к гибели 4 человек под Козином. Суд взял подозреваемого под стражу на два месяца без права на внесение залога.
Об избрании меры пресечения для Антона Желепы сообщает 24 канал.
К слову Антон Желепа: что известно об участнике ДТП возле Козина, в которой погибла семья
Прокуратура ходатайствовала в суде о содержании под стражей подозреваемого без права на залог. Таким образом, суд полностью поддержал позицию прокуроров. Желепу обвиняют по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой.
У Желепы не было водительских прав
Как уточнила в зале суда прокурор Дарья Милюкова, Желепу лишили водительского удостоверения в 2008 году. По статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения его привлекали к административной ответственности 7 раз.
У следствия сейчас есть две версии того, как Желепа оказался за рулем чужого автомобиля Mercedes. Кроме похищения, о котором в соцсетях писали ранее, рассматривают и добровольную передачу ключей хозяином.
В аварии он получил травму руки и на избрании меры пресечения был в гипсе.
Левая рука Желепы загипсована / Фото Артура Зайонца (24 канал)
Признался, что выпил
Сам Желепа в комментарии журналистам во время перерыва признался: в день аварии пил 200 граммов водки, а накануне курил "травку". Как сел за руль и куда направлялся по Старообуховской трассе – не помнит.
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Смертельное ДТП под Козином: что известно
- Оно произошло вечером 12 июля на Обуховском шоссе возле Козина.
- В результате аварии погибли отец с матерью и девочка 8 лет из авто Hyundai. Еще 2 мальчиков из этого авто в возрасте 10 и 12 лет забрали в больницу в крайне тяжелом состоянии (впоследствии младший мальчик умер).
- По информации полиции, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения – драгер показал, что в его крови содержалось 1,32 промилле алкоголя. В сети со ссылкой на свидетелей пишут, что у мужчины также были признаки наркотического опьянения.
- Под утро 14 июля полиция задержала злоумышленника, хотя он до сих пор находится в больнице. Кроме того, возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.
- В сети также пишут, что в 2010 году Желепа точно так же убил женщину. Впрочем он отбыл наказание и вышел на свободу. Несколько ранее, в 2007 году, его судили за драку с полицейским.