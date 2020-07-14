Суд в Киеве рассмотрел вопрос о мере пресечения для Антона Желепы. Его обвиняют в пьяном вождении авто, что привело к гибели 4 человек под Козином. Суд взял подозреваемого под стражу на два месяца без права на внесение залога.

Об избрании меры пресечения для Антона Желепы сообщает 24 канал.

К слову Антон Желепа: что известно об участнике ДТП возле Козина, в которой погибла семья

Прокуратура ходатайствовала в суде о содержании под стражей подозреваемого без права на залог. Таким образом, суд полностью поддержал позицию прокуроров. Желепу обвиняют по статье о нарушении ПДД, что привело к гибели нескольких человек. Если его вину докажут, мужчине грозит до 10 лет за решеткой.

У Желепы не было водительских прав

Как уточнила в зале суда прокурор Дарья Милюкова, Желепу лишили водительского удостоверения в 2008 году. По статье о вождении в состоянии алкогольного опьянения его привлекали к административной ответственности 7 раз.

У следствия сейчас есть две версии того, как Желепа оказался за рулем чужого автомобиля Mercedes. Кроме похищения, о котором в соцсетях писали ранее, рассматривают и добровольную передачу ключей хозяином.

В аварии он получил травму руки и на избрании меры пресечения был в гипсе.

Левая рука Желепы загипсована / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Признался, что выпил

Сам Желепа в комментарии журналистам во время перерыва признался: в день аварии пил 200 граммов водки, а накануне курил "травку". Как сел за руль и куда направлялся по Старообуховской трассе – не помнит.

Судья объявляет меру пресечения Желепе – смотрите видео 24 канала

Смертельное ДТП под Козином: что известно