Суд у Києві розглянув питання про запобіжний захід для Антона Желепи. Його звинувачують у п'яному водінні авто, що призвело до загибелі 4 людей під Козином. Суд взяв підозрюваного під варту на два місяці без права на внесення застави.

Про обрання запобіжного заходу для Антона Желепи повідомляє 24 канал.

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Прокуратура клопотала в суду про тримання під вартою підозрюваного без права на заставу. Таким чином суд повністю підтримав позицію прокурорів. Желепу звинувачують за статтею про порушення ПДР, що призвело до загибелі кількох людей. Якщо його провину доведуть, чоловіку загрожує до 10 років за ґратами.

Желепа не мав водійських прав

Як уточнила в залі суду прокурор Дарина Мілюкова, Желепу позбавили водійського посвідчення в 2008-му році. За статтею про кермування у стані алкогольного сп'яніння його притягували до адміністративної відповідальності 7 разів.

Слідство наразі має дві версії того, як Желепа опинився за кермом чужого автомобіля Mercedes. Крім викрадення, про яке у соцмережах писали раніше, розглядають і добровільну передачу ключів господарем.

В аварії він отримав травму руки та на обранні запобіжного був у гіпсі.



Ліва рука Желепи загіпсована / Фото Артура Зайонца (24 канал)

Зізнався, що випив

Сам Желепа у коментарі журналістам під час перерви зізнався: у день аварії пив 200 грамів горілки, а напередодні курив "травку". Як сів за кермо авто та куди прямував Старообухівською трасою – не пам'ятає.

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