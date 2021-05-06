Андрей Антоненко рассказал, что когда его освободят, будет продолжать службу в Силах специальных операций Украины. Кроме того, музыкант намерен проводить как можно больше времени с семьей.

По словам Антоненко, он хочет, чтобы ему вернули утраченное за полтора года. В частности, незаконченное высшее образование.

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Антоненко оставалось проучиться один семестр, а после этого он должен был получать офицерское звание. Кроме того, музыкант хочет, чтобы ему вернули потерянное время, которое он мог провести с женой и детьми. А также – музыку и концерты.

Меня волнует только это, политика меня не волнует,

– отметил Антоненко.

Музыкант рассказал, что по возвращении домой уже играл на гитаре. За время проведенное в СИЗО он не разучился, однако надо заниматься.

Антоненко вернулся домой: главное