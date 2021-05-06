Политика меня не волнует, – Антоненко рассказал, чем будет заниматься после освобождения
Андрей Антоненко рассказал, что когда его освободят, будет продолжать службу в Силах специальных операций Украины. Кроме того, музыкант намерен проводить как можно больше времени с семьей.
Источник:24 канал
По словам Антоненко, он хочет, чтобы ему вернули утраченное за полтора года. В частности, незаконченное высшее образование.
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Антоненко оставалось проучиться один семестр, а после этого он должен был получать офицерское звание. Кроме того, музыкант хочет, чтобы ему вернули потерянное время, которое он мог провести с женой и детьми. А также – музыку и концерты.
Меня волнует только это, политика меня не волнует,
– отметил Антоненко.
Музыкант рассказал, что по возвращении домой уже играл на гитаре. За время проведенное в СИЗО он не разучился, однако надо заниматься.
Антоненко вернулся домой: главное
- В СИЗО музыкант и военный Андрей Антоненко находился с 3 декабря 2019 года по 30 апреля 2021 года. Мужчину подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
- 30 апреля Шевченковский суд Киева изменил Антоненко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
- Музыкант назвал это "маленькой победой".
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