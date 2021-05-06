Андрій Антоненко розповів, що коли його звільнять, продовжуватиме службу у Силах спеціальних операцій України. Окрім того, музикант має намір проводити якомога більше часу з сім'єю.

За словами Антоненка, він хоче, щоб йому повернули втрачене за півтора року. Зокрема, незакінчену вищу освіту.

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Антоненку залишалося провчитися один семестр, а після того він мав отримувати офіцерське звання. Окрім того, музикант хоче, щоб йому повернули втрачений час, який він міг провести з дружиною та дітьми. А також – музику та концерти.

Мене хвилює тільки це, політика мене не хвилює,

– наголосив Антоненко.

Музикант розповів, що після повернення додому вже грав на гітарі. За час проведений у СІЗО він не розучився, однак треба займатися.

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