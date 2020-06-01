Один из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко убеждает: в СИЗО на него оказывали давление и не оказывают медицинской помощи.

Об этом мужчина сообщил в интервью изданию "Бабель".

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Давление было (в СИЗО – 24 канал), запрещали теплые вещи, средства гигиены (помыться, постричься). Не предоставляли медицинскую помощь, например стоматологическую. Кстати, сейчас ее тоже не предоставляют. Я написал несколько заявлений, получил отписки с согласованием, но не помощь ... Еще мне не давали свидания с родными,

– ответил в письме Антоненко.

Вместе с Антоненко в камере находится еще один человек. Подозреваемый добавил, что к нему несколько раз подсаживали разных людей, вероятно, для того, чтобы получить какую-то полезную для следствия информацию. Однажды это был человек, который принес с собой две книги с нацистской тематикой, в другой раз – пленника, который сотрудничает со следствием. Еще один человек как бы между прочим рассказал Антоненко, что у него нашли две гранаты.

Об этих случаях Антоненко рассказал адвокату. Он добавил, что скрывать ему нечего, поэтому никакой полезной информации эти "подсадные" люди не получили.

Также Андрей Антоненко рассказал об условиях в камере, где его сейчас удерживают.

"Условия не домашняя, но и не критичны. Конечно, уже устал, все устали, но имеем держаться", – отметил Антоненко.

Он добавил, что читал новую подозрение, но причастность к инкриминируемым ему деяниям отрицает. Антоненко добавил, что очень скучает по семье.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 в Киеве. Журналист погиб на месте.



После нескольких лет расследования дела следствие отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".



В совершении этого преступления обвинили 5 добровольцев и волонтеров: Юлию Кузьменко, Яну Дугар, Владислава и Инну Грищенко, а также Андрей Антоненко.

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Что инкриминируют Антоненко: