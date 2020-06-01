Один із підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрій Антоненко переконує: у СІЗО на нього чинили тиск та не надають медичної допомоги.

Про це чоловік повідомив в інтерв’ю виданню "Бабель".

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Тиск був (у СІЗО – 24 канал), забороняли теплі речі, засоби гігієни (помитися, постригтися). Не надавали медичну допомогу, наприклад стоматологічну. До речі, зараз її теж не надають. Я написав кілька заяв, отримав відписки з погодженням, але не допомогу... Ще мені не давали побачення з рідними,

– відповів у листі Антоненко.

Разом із Антоненком у камері перебуває ще одна людина. Підозрюваний додав, що до нього кілька разів підсаджували різних людей, ймовірно, для того, аби отримати якусь корисну для слідства інформацію. Одного разу це був чоловік, який приніс із собою дві книжки із нацистською тематикою, іншого разу – бранця, який співпрацює зі слідством. Ще один чоловік нібито між іншим розповів Антоненку, що в нього знайшли дві гранати.

Про ці випадки Антоненко розповів адвокату. Він додав, що приховувати йому нема чого, тому жодної корисної інформації ці "підсадні" люди не отримали.

Також Андрій Антоненко розповів про умови у камері, де його зараз утримують.

"Умови не домашні, але і не критичні. Звісно, вже втомився, всі втомилися, але маємо триматись", - зазначив Антоненко.

Він додав, що читав нову підозру, але причетність до інкримінованих йому діянь заперечує. Антоненко додав, що дуже сумує за родиною.

Що відомо про вбивство Павла Шеремета? Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.



Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".



У скоєнні цього злочину звинуватили 5 добровольців та волонтерів: Юлію Кузьменко, Яну Дугарь, Владислава та Інну Грищенків, а також Андрій Антоненка.

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Що інкримінують Антоненку: