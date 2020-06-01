Слідство відкрило для ознайомлення матеріали про підозрюваних у вбивстві Шеремета
У поліції відзвітували про розслідування вбивства Павла Шеремета, яке закінчили минулого тижня. Матеріали розслідування щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.
Про результати розслідування справи розповів старший слідчий в особливо важливих справах Василь Берко, повідомляє поліція.
До слова Поліція закінчила розслідування справи вбивства Павла Шеремета
Розслідування вбивства Шеремета у цифрах:
- 15 слідчих входили до групи, яка увесь час займалася розслідуванням;
- понад 50 слідчих залучалися до окремих слідчих дій;
- 1 тисяча 402 дні тривало досудове розслідування;
- понад 200 томів провадження зібрано за час слідства;
- 20 тисяч годин відеозаписів з 201 камери опрацювали слідчі;
- понад 3 тисячі осіб допитані у ході розслідування;
- понад 670 дозволів надав суд про отримання інформації від операторів мобільного зв'язку;
- майже 44 тисячі номерів абонентів опрацьовані слідчі;
- майже 1 тисячу 200 негласних розшукових дій проведено за рішенням суду;
- понад 50 обшуків проведені у цій справі;
- 106 комплексних експертиз були призначені.
Процесуальний керівник 22 травня виділив матеріали щодо підозрюваних в окреме провадження. Вже схвалено рішення про їхнє відкриття для сторін справи,
– підкреслив Василь Берко.
Він запевнив, що слідство забезпечило належні умови для сторони захисту, аби та могла ознайомитися з усіма матеріалами провадження.
Коли захист Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь ознайомиться з матеріалами, обвинувальний акт щодо них буде направлений до суду.
"Наразі досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета триває. Мета – встановлення інших виконавців, замовників і організаторів злочину", – резюмував слідчий.
Чому це важливо?Хоча розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершилося понад тиждень тому, сторона захисту досі не могла ознайомитися з матеріалами провадження.
Адвокати підозрюваних навіть організували акцію під будівлею Міністерства внутрішніх справ, закликаючи слідство надати їм можливість ознайомитися з матеріалами.
Справа Павла Шеремета: коротко
Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.
Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".
У скоєнні цього злочину звинуватили 5 добровольців та волонтерів:
- Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медика. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета.
- Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. За даними слідства, вона вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
- Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster. Раніше слідство називало його організатором, але тепер він – лише виконавець за попередньою змовою.
- Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
- Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Перебуває під домашнім арештом через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося.