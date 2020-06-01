У поліції відзвітували про розслідування вбивства Павла Шеремета, яке закінчили минулого тижня. Матеріали розслідування щодо підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь.

Про результати розслідування справи розповів старший слідчий в особливо важливих справах Василь Берко, повідомляє поліція.

До слова Поліція закінчила розслідування справи вбивства Павла Шеремета

Розслідування вбивства Шеремета у цифрах:

15 слідчих входили до групи, яка увесь час займалася розслідуванням;

входили до групи, яка увесь час займалася розслідуванням; понад 50 слідчих залучалися до окремих слідчих дій;

залучалися до окремих слідчих дій; 1 тисяча 402 дні тривало досудове розслідування;

тривало досудове розслідування; понад 200 томів провадження зібрано за час слідства;

зібрано за час слідства; 20 тисяч годин відеозаписів з 201 камери опрацювали слідчі;

з 201 камери опрацювали слідчі; понад 3 тисячі осіб допитані у ході розслідування;

допитані у ході розслідування; понад 670 дозволів надав суд про отримання інформації від операторів мобільного зв'язку;

надав суд про отримання інформації від операторів мобільного зв'язку; майже 44 тисячі номерів абонентів опрацьовані слідчі;

абонентів опрацьовані слідчі; майже 1 тисячу 200 негласних розшукових дій проведено за рішенням суду;

проведено за рішенням суду; понад 50 обшуків проведені у цій справі;

проведені у цій справі; 106 комплексних експертиз були призначені.

Процесуальний керівник 22 травня виділив матеріали щодо підозрюваних в окреме провадження. Вже схвалено рішення про їхнє відкриття для сторін справи,

– підкреслив Василь Берко.

Він запевнив, що слідство забезпечило належні умови для сторони захисту, аби та могла ознайомитися з усіма матеріалами провадження.

Коли захист Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь ознайомиться з матеріалами, обвинувальний акт щодо них буде направлений до суду.

"Наразі досудове розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета триває. Мета – встановлення інших виконавців, замовників і організаторів злочину", – резюмував слідчий.

Чому це важливо?Хоча розслідування у справі про вбивство Павла Шеремета завершилося понад тиждень тому, сторона захисту досі не могла ознайомитися з матеріалами провадження.



Адвокати підозрюваних навіть організували акцію під будівлею Міністерства внутрішніх справ, закликаючи слідство надати їм можливість ознайомитися з матеріалами.

Справа Павла Шеремета: коротко

Автомобіль із журналістом Павлом Шереметом за кермом вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. Журналіст загинув на місці.

Після кількох років розслідування справи слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

У скоєнні цього злочину звинуватили 5 добровольців та волонтерів: