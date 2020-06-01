Следствие открыло для ознакомления материалы о подозреваемых в убийстве Шеремета
В полиции отчитались о расследовании убийства Павла Шеремета, которое закончили на прошлой неделе. Материалы расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.
О результатах расследования дела рассказал старший следователь по особо важным делам Василий Берко, сообщает полиция.
К слову Полиция закончила расследование дела убийства Павла Шеремета
Расследование убийства Шеремета в цифрах:
- 15 следователей входили в группу, которая все время занималась расследованием;
- более 50 следователей привлекались к отдельным следственным действиям;
- 1 тысяча 402 дня длилось досудебное расследование;
- более 200 томов производства собрано за время следствия;
- 20 тысяч часов видеозаписей с 201 камеры обработали следователи;
- более 3 тысяч человек допрошены в ходе расследования;
- более 670 разрешений предоставил суд о получении информации от операторов мобильной связи;
- почти 44 тысячи номеров абонентов обработаны следователи;
- почти 1 тысячу 200 негласных розыскных действий проведено по решению суда;
- более 50 обысков проведены по этому делу;
- 106 комплексных экспертиз были назначены.
Процессуальный руководитель 22 мая выделил материалы в отношении подозреваемых в отдельное производство. Уже одобрено решение об их открытии для сторон дела,
– подчеркнул Василий Берко.
Он заверил, что следствие обеспечило надлежащие условия для стороны защиты, чтобы та могла ознакомиться со всеми материалами производства.
Когда защита Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь ознакомится с материалами, обвинительный акт в отношении них будет направлен в суд.
"Сейчас досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета продолжается. Цель-установление других исполнителей, заказчиков и организаторов преступления", – резюмировал следователь.
Почему это важно?Хотя расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось неделю назад, сторона защиты до сих пор не могла ознакомиться с материалами производства.
Адвокаты подозреваемых даже организовали акцию под зданием Министерства внутренних дел, призывая следствие предоставить им возможность ознакомиться с материалами.
Дело Павла Шеремета: коротко
Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.
После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
В совершении этого преступления обвинили 5 добровольцев и волонтеров:
- Юлия Кузьменко – волонтер и военный медика. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета.
- Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. По данным следствия, она вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.
- Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Ранее следствие называло его организатором, но теперь он – лишь исполнитель по предварительному сговору.
- Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".
- Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Находится под домашним арестом по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло.