В полиции отчитались о расследовании убийства Павла Шеремета, которое закончили на прошлой неделе. Материалы расследования в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь.

О результатах расследования дела рассказал старший следователь по особо важным делам Василий Берко, сообщает полиция.

К слову Полиция закончила расследование дела убийства Павла Шеремета

Расследование убийства Шеремета в цифрах:

15 следователей входили в группу, которая все время занималась расследованием;

входили в группу, которая все время занималась расследованием; более 50 следователей привлекались к отдельным следственным действиям;

привлекались к отдельным следственным действиям; 1 тысяча 402 дня длилось досудебное расследование;

длилось досудебное расследование; более 200 томов производства собрано за время следствия;

производства собрано за время следствия; 20 тысяч часов видеозаписей с 201 камеры обработали следователи;

видеозаписей с 201 камеры обработали следователи; более 3 тысяч человек допрошены в ходе расследования;

допрошены в ходе расследования; более 670 разрешений предоставил суд о получении информации от операторов мобильной связи;

предоставил суд о получении информации от операторов мобильной связи; почти 44 тысячи номеров абонентов обработаны следователи;

абонентов обработаны следователи; почти 1 тысячу 200 негласных розыскных действий проведено по решению суда;

проведено по решению суда; более 50 обысков проведены по этому делу;

проведены по этому делу; 106 комплексных экспертиз были назначены.

Процессуальный руководитель 22 мая выделил материалы в отношении подозреваемых в отдельное производство. Уже одобрено решение об их открытии для сторон дела,

– подчеркнул Василий Берко.

Он заверил, что следствие обеспечило надлежащие условия для стороны защиты, чтобы та могла ознакомиться со всеми материалами производства.

Когда защита Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь ознакомится с материалами, обвинительный акт в отношении них будет направлен в суд.

"Сейчас досудебное расследование по делу об убийстве Павла Шеремета продолжается. Цель-установление других исполнителей, заказчиков и организаторов преступления", – резюмировал следователь.

Почему это важно?Хотя расследование по делу об убийстве Павла Шеремета завершилось неделю назад, сторона защиты до сих пор не могла ознакомиться с материалами производства.



Адвокаты подозреваемых даже организовали акцию под зданием Министерства внутренних дел, призывая следствие предоставить им возможность ознакомиться с материалами.

Дело Павла Шеремета: коротко

Автомобиль с журналистом Павлом Шереметом за рулем взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. Журналист погиб на месте.

После нескольких лет расследования дела следствие исключило все версии совершения преступления, кроме убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

В совершении этого преступления обвинили 5 добровольцев и волонтеров: