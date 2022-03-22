В эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь ГП "Антонов" Лариса Дроздова отметила, что понадобится где-то около 1 миллиарда долларов. Ровно столько нужно, чтобы достроить копию Ан-225 "Мрия".

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Были сделаны подсчеты. Где-то от 700 миллионов долларов до 1 миллиарда необходимо будет, чтобы достроить ту "Мрию", которая есть,

– отметила пресс-секретарь.

Отметим, что в 2019 году уже планировали достроить копию Ан-225 "Мрия". Тогда по предварительным подсчетам на это нужно было бы потратить от 300 до 400 миллионов долларов. Но, к сожалению, дальше инициатив дело не дошло.

Напомним, что 27 февраля стало известно, что оккупанты уничтожили легендарный самолет Ан-225 "Мрия". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле. Воздушное судно находилось в ангаре, когда российские наемники совершили воздушную атаку аэродрома.

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