В ефірі телеканалу "Рада" речниця ДП "Антонов" Лариса Дроздова зазначила, що знадобиться десь близько 1 мільярда доларів. Рівно стільки потрібно, щоб добудувати копію Ан-225 "Мрія".
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В Україні може з'явитися друга "Мрія"
Були зроблені підрахунки. Десь від 700 мільйонів доларів до 1 мільярда необхідно буде, щоб добудувати ту "Мрію", яка є,
– зазначила речниця.
Зазначимо, що у 2019 році уже планували добудувати копію Ан-225 "Мрія". Тоді за попередніми підрахунками на це потрібно було б витратити від 300 до 400 мільйонів доларів. Але, на жаль, далі ініціатив діло не дійшло.
Нагадаємо, що 27 лютого стало відомо, що окупанти знищили легендарний літак Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі. Повітряне судно перебувало в ангарі, коли російські найманці здійснили повітряну атаку летовища.
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