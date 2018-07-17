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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

"Антонов" и подразделение Boeing будут сотрудничать в производстве самолетов

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"Антонов" и Boeing подписали договор о сотрудничестве
"Антонов" и Boeing подписали договор о сотрудничестве

Во вторник, 17 июля, на авиасалоне Фарнборо-2018 "Антонов" и подразделение компании Boeing – компания Aviall, подписали договор об общих условиях по взаимодействию в производстве самолетов "Ан".

Об этом сообщили в Центре транспортных стратегий.

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С украинской стороны подпись под документом поставил президент ГП "Антонов" Александр Донец, от Aviall Services, Inc. – Эрик Страфел. Генеральное соглашение предусматривает взаимодействие компаний в производстве модернизированных самолетов Ан-148, Ан-158, Ан-178, семейство которых будет обозначение Ан-1X8 NEXT.

В рамках этой кооперации Aviall Services, Inc. проведет закупку и поставку для ГП "Антонов" широкой номенклатуры комплектующих изделий для серийного производства указанных самолетов и обеспечения их послепродажной поддержки в будущем,
– говорится в сообщении.

Александр Донец заявил, что в результате заключения соглашения с компанией Aviall, "Антонов" получил надежного партнера, который станет важным элементом в процессе приобретения ряда комплектующих изделий западного производства в рамках программы импортозамещения, учитывая запуск серийного производства новейших самолетов марки "Ан" и обеспечения их качественной поддержкой на самом высоком мировом уровне.

Теги: Новости Украины авиация
Источник: 24 Канал
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