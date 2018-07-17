23:33
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
22°C 15°C
  • середа
    23°C 17°C
  • четвер
    24°C 19°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Особливі стосунки Путіна і Трампа. Обливаний понеділок для Жиріновського
Вєсті Кремля
21:36, сьогодні
Вєсті.UA. Ляшко переймається кругляком. Чи винен Пашинський
Вєсті.UA
21:33, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Антонов" та підрозділ Boeing співпрацюватимуть у виробництві літаків

971 Читать новость на русском
"Антонов" та Boeing підписали договір про співпрацю
"Антонов" та Boeing підписали договір про співпрацю / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 17 липня, на авіасалоні Фарнборо-2018 "Антонов" і підрозділ компанії Boeing – компанія Aviall, підписали договір про загальні умови щодо взаємодії у виробництві літаків "Ан".

Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій.

Читайте також: Літак Путіна порушив повітряний простір Естонії, – ЗМІ

З української сторони підпис під документом поставив президент ДП "Антонов" Олександр Донець, від Aviall Services, Inc. – Ерік Страфел. Генеральна угода передбачає взаємодію компаній у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство яких матиме позначення Ан-1X8 NEXT.

В рамках цієї кооперації Aviall Services, Inc. проведе закупівлю і поставку для ДП "Антонов" широкої номенклатури комплектуючих виробів для серійного виробництва зазначених літаків і забезпечення їх післяпродажної підтримки в майбутньому,
– йдеться у повідомленні.

Олександр Донець заявив, що в результаті укладення угоди з компанією Aviall, "Антонов" отримав надійного партнера, який стане важливим елементом в процесі придбання ряду комплектуючих виробів західного виробництва в рамках програми імпортозаміщення, враховуючи запуск серійного виробництва новітніх літаків марки "Ан" і забезпечення їх якісною підтримкою на найвищому світовому рівні.

Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
сьогодні, 22:05 Головні новини 17 липня: Війна САП і НАБУ та "Чорний день для історії США"
851
Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
сьогодні, 22:01 Годовщина катастрофы боинга МН17: как Россия врет о катастрофе
Блог Медіа 1781
Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
сьогодні, 21:01 Сексу в СРСР не було чи таки був? 18+
Настя Сукач 2931
Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
сьогодні, 20:23 Про що свідчить мова тіла Трампа і Путіна під час зустрічі у Гельсінкі: пояснення експерта
3075
ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
сьогодні, 20:04 ТОП-5 нових смартфонів, що коштують близько ста доларів
1790
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
В Україну сунуть люті морози, синоптики прогнозують до -20
 20 лютого , 19:56
Собчак просить дозволу з'їздити в Крим
 6 березня , 19:24
Жахлива аварія на Дніпропетровщині: кількість загиблих зросла до чотирьох
 12 березня , 12:54
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук