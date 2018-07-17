"Антонов" та підрозділ Boeing співпрацюватимуть у виробництві літаків

У вівторок, 17 липня, на авіасалоні Фарнборо-2018 "Антонов" і підрозділ компанії Boeing – компанія Aviall, підписали договір про загальні умови щодо взаємодії у виробництві літаків "Ан".

Про це повідомили у Центрі транспортних стратегій.

Читайте також: Літак Путіна порушив повітряний простір Естонії, – ЗМІ

З української сторони підпис під документом поставив президент ДП "Антонов" Олександр Донець, від Aviall Services, Inc. – Ерік Страфел. Генеральна угода передбачає взаємодію компаній у виробництві модернізованих літаків Ан-148, Ан-158, Ан-178, сімейство яких матиме позначення Ан-1X8 NEXT.

В рамках цієї кооперації Aviall Services, Inc. проведе закупівлю і поставку для ДП "Антонов" широкої номенклатури комплектуючих виробів для серійного виробництва зазначених літаків і забезпечення їх післяпродажної підтримки в майбутньому,

– йдеться у повідомленні.

Олександр Донець заявив, що в результаті укладення угоди з компанією Aviall, "Антонов" отримав надійного партнера, який стане важливим елементом в процесі придбання ряду комплектуючих виробів західного виробництва в рамках програми імпортозаміщення, враховуючи запуск серійного виробництва новітніх літаків марки "Ан" і забезпечення їх якісною підтримкою на найвищому світовому рівні.