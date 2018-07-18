"Антонов" вскоре начнет работу над беспилотными воздушными такси

Гибридные, электрические и беспилотные воздушные такси скоро станут реальностью и в Украине. Изготавливать их возьмется госпредприятие "Антонов" совместно с швейцарской компанией AIR-ION Technologies SA.

Уже подписали меморандум о налаживании партнерства, сообщили в украинском предприятии.

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Производить аппараты будут на базе платформы швейцарских партнеров. Ее сейчас используют для воплощения разработок для военных и гражданских задач. А специалисты "Антонова" будут разрабатывать планеры этих летательных аппаратов, изготовлять опытные образцы, испытывать их и сертифицировать.

Подписали "Меморандум о взаимопонимании" относительно налаживания партнерства в разработке, испытаниях, сертификации и серийном изготовлении гибридных и полностью электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной унифицированной многофункциональной платформы разработки компании AIR-ION Technologies SA для выполнения различных гражданских и военных задач,

– отметили в сообщении.

Сейчас обсудили производство четырех типов БПЛА с максимальной взлетной массой 1500 килограммов и крейсерской скоростью 185 км/час.

Впоследствии планируют наладить серийное производство беспилотников.