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"Антонов" незабаром розпочне роботу над безпілотними повітряними таксі

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БПЛА (ілюстрація)
БПЛА (ілюстрація) / elinsignia.com

Гібридні, електричні та безпілотні повітряні таксі скоро стануть реальністю і в Україні. Виготовляти їх візьметься держпідприємство "Антонов" разом із швейцарською компанією AIR-ION Technologies SA.

Вже підписали меморандум щодо налагодження партнерства, повідомили в українському підприємстві. 

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Виготовлятимуть апарати та базі платформи швейцарських партнерів. Її нині використовують для втілення розробок для військових і цивільних задач. А спеціалісти "Антонова" розроблятимуть планери цих літальних апаратів, виготовлятимуть дослідні зразки, випробовуватимуть їх та сертифікуватимуть. 

Підписали "Меморандум про взаєморозуміння" щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та серійному виготовленні гібридних та повністю електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на базі модульної уніфікованої багатофункціональної платформи розробки компанії AIR-ION Technologies SA для виконання різноманітних цивільних та військових задач,
– зазначили у повідомленні. 

Наразі обговорили виробництво чотирьох типів БПЛА з максимальною злітною вагою 1500 кілограмів та крейсерською швидкістю 185 км/год. 

Згодом планують нагалодити серійне виробництво безпілотників.

 

Теги: Новини України авіація
Джерело: 24 Канал
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