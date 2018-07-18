"Антонов" незабаром розпочне роботу над безпілотними повітряними таксі
Гібридні, електричні та безпілотні повітряні таксі скоро стануть реальністю і в Україні. Виготовляти їх візьметься держпідприємство "Антонов" разом із швейцарською компанією AIR-ION Technologies SA.
Вже підписали меморандум щодо налагодження партнерства, повідомили в українському підприємстві.
Читайте також: "Антонов" та підрозділ Boeing співпрацюватимуть у виробництві літаків
Виготовлятимуть апарати та базі платформи швейцарських партнерів. Її нині використовують для втілення розробок для військових і цивільних задач. А спеціалісти "Антонова" розроблятимуть планери цих літальних апаратів, виготовлятимуть дослідні зразки, випробовуватимуть їх та сертифікуватимуть.
Підписали "Меморандум про взаєморозуміння" щодо налагодження партнерства у розробці, випробуваннях, сертифікації та серійному виготовленні гібридних та повністю електричних безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на базі модульної уніфікованої багатофункціональної платформи розробки компанії AIR-ION Technologies SA для виконання різноманітних цивільних та військових задач,
– зазначили у повідомленні.
Наразі обговорили виробництво чотирьох типів БПЛА з максимальною злітною вагою 1500 кілограмів та крейсерською швидкістю 185 км/год.
Згодом планують нагалодити серійне виробництво безпілотників.