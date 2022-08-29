О строительстве сообщала разведка Великобритании. На 27 августа захватчики выстроили понтонную переправу уже на половину моста.

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Строят вплотную к уничтоженному мосту

Российские оккупанты строят понтонный мост вплотную к поврежденному Антоновскому мосту в Херсоне.



Понтонная переправа / Фото Planet Labs располагает "Схемом"

Еще 27 августа спутник Planet Labs зафиксировал процесс строительства оккупантами понтонной переправы вблизи поврежденного Антоновского моста. Новый мост кафиров имеет длину более 620 метров.



Понтонная переправа через мост / Фото Planet Labs в распоряжении "Схем"

Первые признаки постройки этой переправы спутник показывал еще 19 августа.



Первые признаки строительства / Фото Planet Labs в распоряжении "Схем"

Британская разведка о городе

Разведчики рассказывали, что эта переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией Херсоном и Востоком. В течение нескольких недель русские силы и местные гражданские полагались на паромную переправу через водный путь.

Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромом.

– говорили разведчики.

Они также признали, что наплавной мост, "скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск".

В ночь на 27 июля ВСУ нанесли точечные удары по Антоновскому автомобильному мосту в оккупированном Херсоне, разрушив логистические и транспортные пути российских войск.

Ситуация в Херсоне

В Херсоне ночью 29 августа раздавались очень мощные взрывы . Очевидцы сообщили, что "прилеты" уничтожили вражескую военную часть на Паровозной улице, где было много российских военных. После этого большинство из них пополнили ряды "двухсотых".

Также была информация, что коллаборант Алексей Ковалев, вероятно, был убит в Железном Порту на Херсонщине. Но впоследствии СМИ сообщили, что это было инсценировка.

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