Про будівництво повідомляла розвідка Великої Британії. На 27 серпня загарбники збудували понтонну переправу вже на половину моста.

До теми Окупанти будують понтонну переправу через Інгулець на Херсонщині

Будують впритул до знищеного моста

Російські окупанти будують понтонний міст впритул до пошкодженого Антонівського моста у Херсоні.



Понтонна переправа / Фото Planet Labs у розпорядженні "Схем"

Ще 27 серпня супутник Planet Labs зафіксував процес будівництва окупантами понтонної переправи поблизу пошкодженого Антонівського моста. Новий міст окупантів має довжину понад 620 метрів.



Понтонна переправа через міст / Фото Planet Labs у розпорядженні "Схем"

Перші ознаки будівництва цієї переправи супутник показував ще 19 серпня.



Перші ознаки будівництва / Фото Planet Labs у розпорядженні "Схем"

Британська розвідка про міст

Розвідники розповідали, що ця переправа є ключовою ланкою між окупованим росією Херсоном і Сходом. Протягом кількох тижнів російські сили і місцеві цивільні покладалися на поромну переправу через водний шлях.

Якщо росія добудує імпровізований міст, це майже напевно збільшить пропускну здатність порівняно з поромом,

– казали розвідники.

Вони також визнали, що наплавний міст, "швидше за все, буде вразливим для наступальних дій українських військ".

У ніч на 27 липня ЗСУ завдали точкових ударів по Антонівському автомобільному мосту в окупованому Херсоні, зруйнувавши логістичні й транспортні шляхи російських військ.

Ситуація в Херсоні

У Херсоні вночі 29 серпня лунали дуже потужні вибухи. Очевидці повідомили, що "прильоти" знищили ворожу військову частину на вулиці Паровозній, де було багато російських військових. Після цього більшість із них поповнили лави "двохсотих".

Також була інформація, що колаборанта олексія ковальова, ймовірно, вбили у Залізному Порту на Херсонщині. Але згодом ЗМІ повідомили, що то було інсценування.

Коли ж буде удар по Кримському мосту: дивіться відео