Про це повідомило декілька джерел видання "Мост" у правоохоронних органах. Проте інші ЗМІ писали про загибель ковальова.

Зауважте Нардепа-зрадника ковальова вбили в Залізному Порту, – Хлань

ковальов може бути вбитий або живий

"Українська правда" з посиланням на джерела в "Слузі народу" запевнила, що отримала підтвердження інформації про смерть ковальова.

Видання "Мост" повідомило, що також має таке підтвердження – від кількох джерел у правоохоронних органах. Утім, вони є досить опосередкованими: факт замаху джерела не заперечують, а проте обережні у формулюваннях щодо його наслідків.

Мовляв, є ймовірність, що окупанти влаштували інсценування смерті нардепа-зрадника.

Нагадаємо: першими про загибель ковальова почали писати проросійські телеграм-канали. Один із них, зокрема, двічі публікував повідомлення про смерть та двічі видаляв.

Зі загибеллю чи не загибеллю ковальова наразі багато питань. Серед них, скажімо, й таке: у мережі поширювали інформацію як про ножові удари на тілі колаборанта, так і про зазнання нардепом-колаборантом двох вогнепальних поранень – у живіт і голову.

За даними місцевих, ковальова бачили у Голій Пристані, також там були озброєні російські військові. Та що, зрештою, сталося – достеменно наразі невідомо.

Коротко про вбиство ковальова

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що нардепа-зрадника ковальова вбили в Залізному Порту.

ковальов із березня жив на території окупованої Херсонщини та співпрацював з окупантами.

За це ковальову загрожує (чи загрожувало) ув'язнення до 15 років або навіть довічне позбавлення волі.

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