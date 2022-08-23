Напередодні ЗСУ повідомили, що завдали чергового удару по Антонівському мосту у Херсоні. Його ворог вже точно не ризикне використовувати для перекидання своєї техніки, тож в діло підуть понтонні переправи.

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Але вони будуть вразливими до ударів

У цьому переконані у розвідці Великої Британії. У відомстві зауважили, що на вихідних спостерігалася активність з боку ворога. Він зайнявся перекиданням барж на позиції, щоб розпочати спорудження понтонної переправи через Дніпро. І все це поблизу Антонівського мосту, який регулярно потрапляє під обстріли.

Зазначимо, що упродовж минулих тижнів вороги покладалися лише на мобільні переправи. З їхньою допомогою з одного берега Дніпра на інший перевозили як військову техніку, так і цивільних мешканців окупованого Херсона. Натомість завершення будівництва імпровізованого мосту дозволить швидше перекидати машини ворога.

Але тут є одне суттєве "але", наголошують у розвідці. Якщо відповідний міст окупантам таки вдасться побудувати, то вони буквально наражають себе на небезпеку. Адже споруда буде нерухомою, а отже – ідеальною мішенню для ЗСУ.

Пошкодження моста досить серйозні

На цьому наголосили в ОК "Південь". Там зауважили, що 23 серпня ЗСУ вкотре завдали удару по Антонівському мосту. І це зробило його ще небезпечнішим для гіпотетичного перетину. Ба більше, ворог скоро не матиме сенсу займатися його ремонтом.

Крім того, руйнувань зазнала переправа через Каховську ГЕС. Дані розвідки свідчать про те, що її вдалося досить серйозно пошкодити. А все це вкупі свідчить про те, що дуже скоро вороги залишаться узагалі без шляхів для відступу.

Водночас окупанти продовжують тероризувати мирне населення. Так, за перетин Антонівського мосту загарбники почали стягувати оплату. Мовиться про 100 доларів, які потрібно давати ворогу, щоб ризикувати власним життям, перебираючись на другий берег понищеною спорудою.

Варте уваги – нові деталі руйнування Антонівського мосту і не тільки: дивіться відео