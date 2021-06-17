Прокуроры ходатайствовали о 7 годах тюрьмы для подозреваемого. Однако апелляция на такие условия не согласилась.
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Офис генпрокурора планирует и дальше обжаловать приговор. На этот раз уже в кассационной инстанции.
Суд оправдал политика
18 марта Васильковский суд Киевщины оправдал Пашинского. Ему даже вернули пистолет Glock 19, которым политик стрелял в Химикуса. Служители Фемиды объяснили, что обвинение не доказало вину бывшего нардепа от партии "Народный фронт".
Сам Пашинский заявил, что его оправдание – первый шаг в очищении имени от лжи, которая была "инспирирована Россией".
Что известно о деле Пашинского
- 31 декабря 2016 года между Химикусом и Пашинским вспыхнул конфликт, во время которого нардеп достал свой незарегистрированный пистолет и выстрелил мужчине в левую ногу.
- Пострадавший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости.
- В то же время Пашинский убеждал, что Химикус ему угрожал и, мол, шел на него с разбитой бутылкой. Кстати, потерпевший это отрицал и говорил, что нардеп первым достал оружие.
- 26 июля 2017 года Генпрокуратура закрыла дело о стрельбе, потому что в действиях политика преступления не нашли.
- 4 ноября 2018 года полиция вручила подозрение уже Химикусу в хулиганском нападении на Пашинского.
- 4 октября 2019 ГБР сообщило чиновнику о подозрении в причинении тяжкого телесного повреждения.
- В марте 2021 года Химикус забрал заявление против Пашинского. Это произошло после того, как ему выплатили компенсацию.