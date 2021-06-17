Прокуроры ходатайствовали о 7 годах тюрьмы для подозреваемого. Однако апелляция на такие условия не согласилась.

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Офис генпрокурора планирует и дальше обжаловать приговор. На этот раз уже в кассационной инстанции.

Суд оправдал политика

18 марта Васильковский суд Киевщины оправдал Пашинского. Ему даже вернули пистолет Glock 19, которым политик стрелял в Химикуса. Служители Фемиды объяснили, что обвинение не доказало вину бывшего нардепа от партии "Народный фронт".

Сам Пашинский заявил, что его оправдание – первый шаг в очищении имени от лжи, которая была "инспирирована Россией".

Что известно о деле Пашинского