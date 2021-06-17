Прокурори клопотали про 7 років в'язниці для підозрюваного. Однак апеляція на такі умови не пристала.

До теми Провели змістовну роботу, – у ДБР розповіли про розслідування у справі Пашинського

Офіс генпрокурора планує і далі оскаржувати вирок. Цього разу вже у касаційній інстанції.

Суд виправдав політика

18 березня Васильківський суд Київщини виправдав Пашинського. Йому навіть повернули пістолет Glock 19, яким політик стріляв у Хімікуса. Служителі Феміди пояснили, що обвинувачення не довело провину екснардепа від партії "Народний фронт".

Сам Пашинський заявив, що його виправдання – перший крок в очищенні імені від брехні, яка була "інспірована Росією".

Що відомо про справу Пашинського