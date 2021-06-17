Прокурори клопотали про 7 років в'язниці для підозрюваного. Однак апеляція на такі умови не пристала.
До теми Провели змістовну роботу, – у ДБР розповіли про розслідування у справі Пашинського
Офіс генпрокурора планує і далі оскаржувати вирок. Цього разу вже у касаційній інстанції.
Суд виправдав політика
18 березня Васильківський суд Київщини виправдав Пашинського. Йому навіть повернули пістолет Glock 19, яким політик стріляв у Хімікуса. Служителі Феміди пояснили, що обвинувачення не довело провину екснардепа від партії "Народний фронт".
Сам Пашинський заявив, що його виправдання – перший крок в очищенні імені від брехні, яка була "інспірована Росією".
Що відомо про справу Пашинського
- 31 грудня 2016 року між Хімікусом та Пашинським спалахнув конфлікт, під час якого нардеп дістав свій незареєстрований пістолет і вистрілив чоловікові в ліву ногу.
- Потерпілий отримав вогнепальний осколковий перелом стегнової кістки.
- Водночас Пашинський переконував, що Хімікус йому погрожував і, мовляв, йшов на нього з розбитою пляшкою. До речі, потерпілий це заперечував і казав, що нардеп першим дістав зброю.
- 26 липня 2017 року Генпрокуратура закрила справу про стрілянину, бо у діях політика злочину не знайшли.
- 4 листопада 2018 року поліція вручила підозру вже Хімікусу у хуліганському нападі на Пашинського.
- 4 жовтня 2019 року ДБР повідомило чиновнику про підозру в заподіянні тяжкого тілесного ушкодження.
- У березні 2021 року Хімікус забрав заяву проти Пашинського. Це відбулося після того, як йому виплатили компенсацію.